Белорусские летчики, застрявшие в Судане, покинули страну 28.04.2023, 9:25

Они находятся в Египте.

Пилоты самолета компании «Бельканто» сейчас находятся в Египте и планируют из Каира вылететь в Минск.

Экипаж самолета Ил-76ТД компании «Бельканто», застрявшего в Судане, сумел покинуть страну, сейчас белорусы находятся в Египте, сообщают росСМИ.

Как заявил РИА Новости генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев, египетские власти помогли им, а также двум россиянам, с въездом в страну. Им выдали въездные визы в четверг, 27 апреля.

Российский дипломат также рассказал, что накануне вечером по телефону экстренной связи к ним обратились двое граждан России и шесть белорусов, работавших в Судане по частным контрактам. Они прибыли из Хартума на суданско-египетский пограничный переход «Аркын». По словам Воропаева, египетские пограничники не хотели пропускать их на территорию страны. Причина отказа — отсутствие транспорта: суданский водитель автобуса отказался пересекать границу. Генконсульство в свою очередь обратилось в компетентные органы провинции Красное море.

В результате россиянам и белорусам оказали необходимое содействие в пересечении границы. После этого граждане Беларуси и России отправились на автобусе в Каир, откуда намерены вылететь в Минск и Москву.

Ранее в МИД Беларуси проинформировали, что в Судане находятся белорусские граждане, включая экипаж самолета.

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