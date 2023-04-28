ЕС отреагировал на госпитализацию Бабарико 3 28.04.2023, 9:55

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Петер Стано

Виновные в пытках политзаключенных должны понести наказание.

Европейский Союз выразил обеспокоенность состоянием здоровья находящегося в заключении бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который, как сообщалось, был госпитализирован со следами побоев. «Мы призываем власти обеспечить его безопасность и оказать ему немедленную и надлежащую медицинскую помощь, а также предоставить ему доступ к адвокатам и семье», - заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в четверг, 27 апреля.

Belarus: 🇪🇺 concerned by the hospitalisation of viktar_babaryka w/ signs of beating.Not 1st such case among close to 1500 political prisoners.Vitold Ashurak even died in prison.The regime has 2ensure safety of Viktar Babryka & release political prisoners https://t.co/clJOckmtZU — Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 27, 2023

В заявлении отмечается, что за последнее время несколько политзаключенных были госпитализированы, после того как они, предположительно, подверглись насилию в тюрьме. «ЕС вновь требует немедленного и безоговорочного освобождения Виктора Бабарико и всех политзаключенных. ЕС продолжит свои усилия по обеспечению правосудия для жертв и привлечению к ответственности виновных», - говорится в документе.

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