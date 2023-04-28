В Минске судили двоюродного брата заместителя командира полка Калиновского 3 28.04.2023, 10:26

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Дело рассматривал «судья» Евгений Писаревич.

В Минском городском суде 27 апреля вынесен приговор по уголовному делу политзаключенного Сергея Франчука, которого обвинили в оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. Ст. 368 УК), оскорблении представителя власти (ст. 369), разжигании социальной розни и вражды (ч. 1 ст. 130), а также в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривал «судья» Евгений Писаревич, гособвинитель — Романенко.

Сергей Франчук — двоюродный брат заместителя командира полка Кастуся Калиновского Вадима Кабанчука. Был задержан 9 августа 2022 года. Известно, что его забрали из квартиры родителей в Бобруйске, где мужчина жил в последнее время. В этот день родители Сергея были на даче, и пять человек из минского ОМОНа ворвались в квартиру, ударили его пистолетом по голове, провели обыск, забрали мобильный телефон, ноутбук и самого Сергея Франчука.

Сначала он был осужден на 15 суток якобы за неповиновение. Также появилось «видео», где Франчук признается, что участвовал в акциях протеста 2020 года и оставлял комментарии в «экстремистских» телеграм-чатах. При этом лоб мужчины был заклеен. После окончания ареста Сергея не выпустили на свободу, а направили в минский изолятор на Окрестина.

Суд начался 20 апреля.

По материалам обвинения, Франчук в одном из телеграм-чатов оставил оскорбительные комментарии в адрес Юрия Караева и Александра Лукашенко. Также 27 сентября 2020 года принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске на улице Богдановича, выходил на проезжую часть улицы, нарушал работу общественного транспорта. В качестве доказательства использованы фотографии, найденные в его телефоне.

Гособвинитель окончательно запросил для Сергея Франчука три года лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Суд согласился с предложением гособвинителя и приговорил Франчука к трем годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

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