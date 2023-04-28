ISW: Россияне проводят безуспешные атаки и готовятся к контрнаступлению ВСУ 1 28.04.2023, 11:58

1,736

Свежие карты боев в Украине.

Россияне укрепляют оборону на Запорожском направлении в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Луганская и Харьковская области

Вчера, 27 апреля, оккупанты вели оборону на Купянском направлении. В Генштабе Украины говорят, что россияне на этом направлении не предпринимали наступательных действий.

Донецкая область

В этот же период оккупантам не удалось добиться успехов в Бахмуте и его окрестностях. В Генштабе Украине сообщили, что враг атаковал, но ВСУ отразили наступление вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), и Ивановское (6 км западнее Бахмута). Российские источники заявляли, что «вагнеровцы» якобы захватили въезд в Бахмут из Хромового и Ивановского и перерезали основную украинскую логистическую линию, но аналитики ISW эту информацию не подтвердили.

Также 27 апреля оккупанты обстреливали Николаевскую и Херсонскую области. Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли четыре ракетных удара по Николаеву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».