Белорусские журналисты выиграли дело против режима в ООН 1 28.04.2023, 13:40

Теперь у властей есть 180 дней на исполнение решения международной организации.

Комитет ООН по правам человека рассмотрел обращение 4-х белорусских журналистов и признал режим в РБ виновным в нарушении их прав на законный сбор и распространение информации, закрепленных в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, пишет БАЖ.

В ООН через своих адвокатов обращались беларусские журналисты: Татьяна Смоткина, Дмитрий Лупач, Тамара Щепеткина и Лариса Щирякова.

Журналисты обращались в ООН из-за того, что режим нарушил права журналистов на свободу высказывания мысли. За распространение продукции СМИ без аккредитации их приговорили к административным штрафам.

Теперь режим в РБ обязан компенсировать журналистам штрафы и судебные расходы. И пересмотреть так называемый «закон о СМИ» в соответствии с требованиями 19-й статьи пакта. На это комитет по правам человека ООН отвел 180 дней.

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