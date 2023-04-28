Древнюю статую Будды впервые нашли в Египте 28.04.2023, 13:58

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иллюстративное фото

Статую нашли на побережье Красного моря.

В городе Береника, который располагался на побережье Красного моря и был крупным торговым центром во времена античности, исследователи обнаружили статую Будды высотой 71 сантиметр, пишет Nakes science.

Скульптура выполнена из анатолийского мрамора и изображает Будду стоящим и придерживающим левой рукой одеяние. За головой Будды – мандорла, символ его сияющего разума, дополненная солнечными лучами. У ног Будды распускается цветок лотоса. Памятник датируется I-II веками нашей эры.

В городском храме Береники, во время раскопок которого и была найдена статуя, также обнаружена надпись на санскрите, датированная III в. н.э., наряду с более древними надписями на греческом и латыни.

Находка имеет «важные указания на наличие торговых связей между Египтом и Индией в римскую эпоху», – заявил глава Высшего совета Египта по древностям Мостафа аль-Вазири. Он также отметил, что первые торговые контакты Египта и Индии не засвидетельствованы ранее IV в. до н.э.

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