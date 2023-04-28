Индия станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу за счет дешевой нефти из России 5 28.04.2023, 14:20

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44% от общего объема поставок нефти в страну — из РФ.

Увеличив импорт сырой российской нефти в 30 раз, Индия готовится стать за счет нее крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для Европы.

В апреле поставки индийского топлива на европейский рынок превысят 360 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитикой компании Kpler. Одновременно с этим Нью-Дели увеличит импорт сырья из России до 2 млн баррелей в день, или 44% от общего объема поставок нефти в страну.

Таким образом, Индия воспользовалась эмбарго ЕС на импорт российской нефти и нефтепродуктов, чтобы заработать на нефтепереработке. Санкции ЕС не мешают третьим странам закупать у России нефть дешевле ценового потолка в 60 долларов за баррель, а затем перерабатывать его в топливо и отправлять в Европу с наценкой.

«Российская нефть возвращается в Европу, несмотря на все санкции, и Индия, которая наращивает экспорт топлива на Запад, является ярким тому примером», — сказал ведущий нефтяной аналитик Kpler Виктор Катона. По его словам, это неизбежно должно было произойти, учитывая, какие объемы Индия начала закупать у России после введения эмбарго.

В марте Россия экспортировала в Индию 1,64 млн баррелей в сутки, подсчитали аналитики Vortexa. В результате Россия шестой месяц подряд стала крупнейшим поставщиком топлива для Нью-Дели.

После введения странами G7 ценового потолка на российскую нефть государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) предупредили местные НПЗ, что не станут проводить платежи за сырье, купленное дороже 60 долларов за баррель.

На этом фоне министр нефти Индии Панкадж Джейн заверил, что большая часть поставок в страну осуществляется ниже предельной цены. Однако если она все-таки превышает предельную, то импортерам приходится задействовать альтернативные каналы платежей, в связи с чем начинаются задержки по оплате, отмечал Джейн.

Согласно данным Минфина, нефть Urals — главный экспортный сорт России — продается существенно ниже ценового потолка: за период с 15 марта по 14 апреля в среднем она уходила на экспорт по 51,15 доллара за баррель. С учетом транспортировки в индийских портах российские баррели уже стоят дороже — по данным Argus, в марте цена составляла 61,7 доллара за баррель.

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