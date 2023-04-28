СМИ: Белорусский аналог ЧВК «Вагнер» – часть семейного бизнеса Шеймана 28.04.2023, 16:24

1,610

Анна Хмелевская

Владелицы «ГардСервиса» имеют непосредственное отношение к «правой руке Лукашенко».

Альянс расследователей Беларуси изучил пробелы в деятельности империи «Глобалкастом» и пришел к выводу: в «мутных» схемах бывшего руководителя управления делами президента Беларуси Виктора Шеймана была задействована не только будущая жена, но и родственники бывшей.

Имя Анны Хмелевской впервые прозвучало в СМИ в связи с ООО «Глобалкастом». Сама компания создана в 2015 году, после того, как Россия ввела продуктовое эмбарго в ответ на западные санкции, и около двух лет «Глобалкастом» незаметно для широкой общественности занимался поставками подсанкционной продукции через Беларусь в Россию, пока в 2017 году эта схема не вскрылась.

По данным РБК от их источника в ФТС, «Глобалкастом» был одной из 29 компаний, которые поставляли в Россию санкционные продукты питания.

Позже выяснилось, что компания также участвовала в схеме реэкспорта цветов и поставок одежды как в Россию, так и в Беларусь.

Принадлежал «Глобалкастом» двум Аннам – Пушкарёвой и Хмелевской, 60% и 40% доли соответственно. Журналисты БРЦ выяснили, что за Анной Пушкарёвой стоит бывший управделами и помощник Александра Лукашенко по особым поручениям Виктор Шейман.

Анна Хмелевская долгое время оставалась в тени своей бизнес-партнерши. Интернет-издание «Искра» утверждало, что Хмелевская – это простая жительница Одессы, у которой украли данные паспорта, оформили на нее компании в Беларуси со счетами на миллионы евро, и обстоятельства этой истории будет выяснять СБУ.

Неизвестно, что выяснили украинские спецслужбы, но Альянсу расследователей Беларуси удалось установить, что «простая гражданка Украины» Анна Хмелевская в Беларуси тесно связана с семьей Виктора Шеймана. 30 сентября 2012 года бывшая жена Виктора Шеймана Елена Шейман (в девичестве Шлычкова) и Анна Хмелевская вместе едут поездом в Одессу. Именно там Хмелевская и была зарегистрирована с семьёй.

Под Одессой, в городе Белгород-Днестровский, как следует из социальных сетей, живет также свекровь Анны – Галина Хмелевская. До замужества она носила ту же фамилию, что и Елена Шейман – Шлычкова.

В открытом доступе в профиле социальных сетей Анны Хмелевской в ее друзьях отмечена Галина Хмелевская, которая на своей страничке указала, что в девичестве она была Шлычкова. В соцсетях Елены Шлычковой (сейчас она носит фамилию мужа Шейман) в друзьях также Галина Хмелевская, которая проживает в Белгород-Днестровске. Елена Шейман (Шлычкова) родилась в Усть-Большерецке Камчатской области. Ее отец – Михаил Петрович Шлычков. Человека с такими же данными своим отцом в социальных сетях называет и Галина Хмелевская. И даже указывает его связь с Камчаткой. Таким образом, Елена Шейман и Галина Хмелевская – родные сестры.

Общих фотографий сестер в открытом доступе практически нет. Но Альянсу расследователей Беларуси удалось найти снимок Елены Шейман в социальных сетях Галины Хмелевской, размещенный в феврале 2016 года, а также фото Елены Шейман в домашней обстановке.

В социальных сетях Галины Хмелевской очень много фотографий, вот, например фотография с подписью «Невестка с внучкой», на которой отмечена и сама Анна Хмелевская – жена ее сына Виталия. То есть Анна Хмелевская – это невестка Галины Хмелевской.

Таким образом, второй совладелицей компании «Глобалкастом» была жена племянника Елены Шейман, бывшей жены Виктора Шеймана.

Ранее Анна Хмелевская проживала в Одессе, работала стилистом в салоне Mara by Nikitochkin. Сейчас она живет в Испании. Здесь можно посмотреть видео со страницы социальных сетей Mara by Nikitochkin, где можно заметить Анну Хмелевскую.

Более десяти последних лет Анна Хмелевская регулярно посещала Беларусь. Однако, если до 2015 года, момента регистрации ООО «Глобалкастом», Анна Хмелевская путешествует на поезде или автомобильным видом транспорта, то после 2015-го исключительно на самолете. Минск она посещает с краткосрочными визитами, на день-два. В восьми из девяти случаев регистрации она проживала в гостинице «Президент-Отель», принадлежащей управделами президента, которое на тот момент возглавлял Виктор Шейман.

Компания занимается «обеспечением безопасности частных лиц и имущества» – проще говоря, является частным охранным предприятием. В июне 2020 года Лукашенко подписал указ, которым наделил «ГардСервис» правом применять и хранить служебное оружие. Таких привилегий в Беларуси нет ни у какой другой охранной фирмы.

Буквально через пять дней после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года, чрезмерного применения силы против мирных демонстраций и угрозы новых санкций в отношении Лукашенко и его окружения, записанные на Пушкарёву и Хмелевскую компании переоформили на третьи лица. 14 августа 2020 года женщины были выведены из учредителей ООО «Глобалкастом-комерс» и ООО «Глобалкастом-менеджмент», а в октябре 2020 года и из учредителей ООО «Глобалкастом». Компании переписали на трех человек, «особо приближенных к Шейману»: Евгения Жовнера, Александра Романовского и Антона Новика.

Из данных от «Киберпартизан» стало известно, что Романовский и Новик – это бывшие сотрудники Службы безопасности Лукашенко. Евгения Жовнера в СМИ называли «доверенным лицом» Виктора Шеймана.

АРБ удалось выяснить, что Виктор Шейман несколько лет передвигался на автомобиле, зарегистрированном на брата Евгения Жовнера –Юрия. Он также неоднократно пересекал границу на автомобиле с таким же номером.

На данный момент эти трое выведены из состава «Глобалов», а сами компании по разным схемам проходят процедуру ликвидации. ООО «Глобалкастом» в декабре 2020 года присоединили к ООО «Росэлектрод», это общество ликвидировано.

ООО «Глобалкастом-менеджмент» в июне 2022 года переименовали в ООО «Ордозавод», который в результате реорганизации прекратил деятельность в декабре 2022 года.

Практически все правопреемники «Глобалов» и управляющие ими компании ликвидированы или проходят ликвидацию.

ООО «Глобалкастом-комерс» разделен на два общества с ограниченной ответственностью – «Красный фломастер» и «Зеленый фломастер». Интересная визуализация. Обе конторы были созданы в апреле 2022 года, зарегистрированы в разных областях Беларуси. «Красный фломастер» в Брестской области (Барановичский район, Городищенский сельсовет, аг. Карчёво, ул. Мицкевича, д. 12, ком. 3). «Зеленый фломастер» – в Минской (Минский район, Боровлянский сельсовет, д. Боровая, д. 1, ком. 518). Собственник «фломастеров» ООО «Кадиф».

Владельцы «Глобалов» многократно менялись, собственность переписывалась на различные ООО и ЧУПы, которые бесконечное количество раз делились, сливались, присоединялись, но все эти реорганизации в конечном итоге приводят к одному минскому адресу: ул. Леонида Беды, д. 29, где находится Центр ликвидации предприятий. Его владельцем является Сапежинский Илья Константинович. Именно на него были переоформлены правопреемник ООО «Глобалкастома» – ЧУП «Сквозь время» и ООО «Глобалкастом-комерс» – ООО ЧУП «СТЕПВИК».

Таким образом закрытие «глобального» бизнеса, аффилированного с Виктором Шейманом, доверили специалистам, которые «проводят процедуры ликвидации юридических лиц любого масштаба под ключ», именно так говорится на их сайте.

Из компаний, когда-либо аффилированных с вышеперечисленными «Глобалами», полноценно продолжает работать лишь ООО «ГардСервис». В августе 2020 года ее собственником стал руководитель фонда «Память Афгана» и хороший знакомый Виктора Шеймана Александр Метла.

Охранное предприятие сменило адрес: из офисного здания по ул. Немига, 40 переехало на ул. Карвата, 85, в помещения, где ранее располагался «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов “Центр специальной подготовки”».

Как писало Еврорадио в своем расследовании, «ЦСП – межведомственная структура, созданная в 1991 году для подготовки подразделений специального назначения Беларуси. C 2007 года там тренировали спецназ иностранных государств. Среди сотрудников центра были бывшие и имеющие боевой опыт действующие офицеры сил специальных операций различных силовых ведомств Беларуси».

В декабре 2021 года компания «ГардСервис» попала под санкции США, как компания, «работающая в сфере безопасности Беларуси».

В данный момент «ГардСервис» в разы увеличил численность сотрудников и готовится к участию в войне против Украины. Об этом рассказал бывший командир 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте Валерий Сахащик . По его информации, Владимир Путин инвестировал очень серьезную сумму денег в «ГардСервис» и из нее готовят белорусский аналог ЧВК Вагнера.

Таким образом, бывшие владелицы «ГардСервиса» и компаний с приставкой «Глобал» люди не случайные, а имеющие непосредственное отношение к «правой руке Лукашенко» Виктору Шейману и являющиеся частью его семейного бизнеса. Этот бизнес оперировал миллионами долларов в различных сферах, получая преференции и специальные разрешения на ведение незаконной деятельности. Особо привлекательное направление – контрабанда между ЕС и Беларусью / Россией.

Частная империя Шеймана – пример того, как под санкционным давлением приходится разрабатывать все более хитроумные схемы ухода от ограничений, а в итоге прятать концы в воду. Структура «Глобал»-империи носит исключительно сложный характер. А ведь это только часть активов! Каждая компания является прикрытием для нескольких других.

Подробное расследование об Анне Хмелевской можно посмотреть здесь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».