В Варшаве завтра пройдет выставка, посвященная Николаю Статкевичу 28.04.2023, 16:47

Николай статкевич

Фото: Charter97.org

Лидер белорусской оппозиции более 1000 дней находится за решеткой.

В Варшаве завтра откроется выставка, посвященная лидеру белорусской оппозиции, политзаключенному Николаю Статкевичу «1000 дней #». Об этом сайту Charter97.org сообщили соратники политика из «Народнай Грамады».

«Лидер социал-демократов с начала девяностых борется за свободную и демократическую Беларусь, это его четвертая судимость по политической статье. Статкевич приговорен к четырнадцати годам лишения свободы, произошедшее не просто приговор за гражданскую позицию — это реанимация чудовищных сталинских вердиктов за инакомыслие. Больше двух месяцев от него нет никакой информации.

На выставке можно будет оставить пожелания для Николая в журнале посетителей, он обязательно их прочтет», — рассказали организаторы мероприятия.

Участие в мероприятии подтвердили известные белорусские оппозиционные политики и польские общественные деятели.

Открытие выставки — 29 апреля, Варшава, 16:00, Музей Вольнай Беларуси, ул. Foksal 11

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