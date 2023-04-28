ВСУ ликвидировали российского блогера, который называл себя «Великим Фунфурье» 3 28.04.2023, 17:37

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Оккупант любил снимать на видео дегустацию духов, «омывалок» и других опасных жидкостей.

Украинские военные ликвидировали на фронте российского блогера Дениса Диркина, который прославился блогом с дегустацией алкоголя и не только.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин в Telegram, обнародовав в качестве доказательства фото убитого российского оккупанта.

«Был такой «скрепный» блогер «Фунфурье», он же Денис Диркин. Поехал на войну убивать украинцев, и теперь его можно забыть», – написал Мысягин.

Диркин стал известен из-за своего блога на YouTube, в котором он выкладывал видео с «дегустацией» алкогольных и не очень напитков. В частности, он дегустировал духи, настойки, «омывалки» и другие опасные жидкости. Сам блогер называл себя «Великим Фунфурье».

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