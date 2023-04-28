Глава Центробанка РФ призвала россиян готовиться к ускорению инфляции 28.04.2023, 18:59

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Эльвира Набиуллина

Период замедления инфляции в РФ подходит к концу.

Период резкого замедления инфляции, который российская экономика переживала более года, подходит к концу, предупредила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Наше видение предполагает постепенное нарастание инфляционного давления до конца года», — сказала она на пресс-конференции после очередного заседания по ключевой ставке.

На нем ставка Центробанка была в пятый раз подряд оставлена без изменений — 7,5% годовых. Тем не менее, по словам Набиуллиной, ЦБ рассматривал вариант повышения и не исключает, что сделать это все же придется уже на ближайших заседаниях.

«Наша логика заключается в том, что мы видим проифнляционные риски», — сказала глава ЦБ. Среди них — падение курса рубля, который с начала года потерял около 20% стоимости к доллару, евро и юаню и откатился на минимумы за год — более 80 за доллар и почти 90 за евро.

Причиной девальвации, по словам Набиуллиной, стали сделки иностранных компаний по выходу с российского рынка: они покупали валюту без всяких на то ограничений.

Эта практика будет пресечена. ЦБ «поддерживает установление лимитов» на приобретение валюты нерезидентами, сказала Набиуллина.

Тем не менее, признала она, даже если курс рубля останется на текущих уровнях, это станет «проинфляционным фактором на этот год».

После начала войны и обвала рубля до уровней выше 120 за доллар инфляция в России подскочила до уровней, которых не было с конца 1990-х: за один март-2022 цены выросли на 7,6%. Годовая инфляция в апреле прошлого года установила 20-летний рекорд — 17,8%. Но с тех пор замедлилась более чем в 7 раз. По состоянию на 24 апреля рост индекса потребительских цен составил лишь 2,5%.

По прогнозу ЦБ, к концу года инфляция ускорится до 4,5-6,5%, а цели — 4% — достигнет в 2024 году.

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