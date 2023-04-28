Путин отменил полный запрет на продажу нефти по ценам ниже «потолка» 3 28.04.2023, 19:48

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Президент РФ дал заднюю.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, отменяющий полный запрет на продажу нефти по контрактам, где прямо или косвенно указан «потолок цен».

Согласно указу, исключения будут сделаны для «дружественных» стран по уже заключенным экспортным договорам.

Предыдущий указ Путина, подписанный в декабре и вступивший в силу с 1 февраля, запрещал поставки любым государствам, которые присоединились к «потолку цен». Он установлен странами G7 на уровне $60 за баррель — нефть из России, которая продается дороже, лишается западных транспортных и страховых услуг.

Исключения из указа помогут российским нефтяникам экспортировать сырье в Индию, которая с начала войны нарастила закупки более чем в 30 раз и стала крупнейшим рынком сбыта для баррелей из РФ.

В апреле крупнейшие государственные банки Индии - State Bank of India и Bank of Baroda - начали блокировать платежи за российскую нефть, если она стоит дороже $60. А индийская Gatik Ship Management - крупный танкерный перевозчик из числа владельцев «теневого флота» - была отрезана от услуг от Американского клуба страховщиков.

Компания, которая владеет 49 танкерами общей емкостью 30 млн баррелей, была уличена в нарушении санкций и осталась без страховки, которая необходима, чтобы заходить в порты и проливы, например турецкий Босфор и Дарданеллы.

24 апреля министр нефти и газа Индии Панкаджа Джейна сообщил, что ряд платежей за российскую нефть задерживаются. Он добавил, что это происходит, если сырье продается дороже 60-долларового «потолка».

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