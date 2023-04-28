Экспорт российской водки рухнул из-за санкций 6 28.04.2023, 21:03

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Почти на 80%.

Поставки российской водки за рубеж в первом квартале 2023 года упали на 76,75% — до $6,33 млн в денежном выражении. В пересчете на чистый спирт экспорт также сократился на 77% — до 752 027 л, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Падение связано с запретом поставок водки в страны ЕС, США и Канаду, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, на эти рынки приходилось до трети всего объема экспорта, причем за границу продавали дорогую водку.

ЕС запретил поставки алкоголя из России в рамках шестого пакета санкций в июле прошлого года. США ввели аналогичное эмбарго практически сразу после начала войны в Украине — в марте прошлого года, Канада установила ограничения в феврале.

Крупные производители водки пытаются переориентировать поставки на рынки СНГ, Ближнего Востока, Индии и Азиатского-Тихоокеанского региона. Представитель «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Талка») заявил, что к 2024 году эти направления полностью заместят утраченные объемы экспорта на Запад.

Stellar Group (бренды «Веда», «Гжелка») работает над увеличением отгрузок в Африку, Среднюю Азию, Китай, Израиль, сообщил коммерческий директор компании Александр Гревцов. Он ожидает, что экспорт вырастет уже во второй половине года.

О смене ориентации на эти регионы заявили и в компании Ladoga (бренды «Царская», «Хлебная»). Основную сложность они видят в логистике, которая пока не настроена. Ladoga рассчитывает увеличить продажи в Китай на 50%.

Дробиз отметил, что санкции не скажутся на объемах производства водки в России. Он напомнил, что война в Украине и «кризисные явления» в экономике, напротив, привели к тому, что производство резко выросло. Об этом свидетельствовали показатели второго и третьего квартала прошлого года.

По данным Росстата, за три месяца 2023-го выпуск водки сократился на 8,6%, до 15,84 млн дал. Дробиз связал это с тем, что продукция была произведена впрок, и сейчас происходит отгрузка имеющихся запасов. Он также отметил, что внутренний спрос будет расти еще и потому, что россияне практически перестали ездить в отпуск за границу.

Риска снижения производства нет, в том числе из-за ухода с рынка западных производителей премиальных водок, добавляет Гревцов. 18 апреля о решении прекратить деятельность в России объявила шведская компания Absolut.

В 2022 году россияне стали пить на 7,5% больше крепкого алкоголя: в среднем на жителя страны пришлось по 6,8 л спиртного, говорилось в исследовании аудиторской компании FinExpertiza. Расходы граждан на алкоголь, табачную продукцию и сладости выросли на 20%.

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