В Белгородской области РФ мобилизованный подорвал себя гранатой 2 29.04.2023, 8:15

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Это не первый случай с гранатой в Белогородской области.

В Белгородской области мобилизованный покончил с собой, подорвавшись на гранате, пишет телеграм-канал Astra. 46-летний Илья Беляев, отправленный в регион из Ленинградской области, был найден мертвым в городе Алексеевка 27 апреля.

По версии следствия, мужчина спустился в овраг и привел в действие гранату. В результате взрыва Беляев скончался на месте. Причины его поступка устанавливаются. На место приехало региональное военное руководство. Сотрудники полиции проводят проверку.

По данным «Осторожно, новости», погибший — житель города Сланцы. На гражданке Беляев занимался грузоперевозками и был учредителем нескольких фирм в этой сфере. После мобилизации он попал в 138-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

В январе в результате детонации гранаты в Корочанском районе Белгородской области погибли семь военнослужащих. Инцидент произошел в доме культуры хутора Тоненькое, где располагались мобилизованные. Командир взвода решил взорвать гранату РГД-5, чтобы «завоевать авторитет» среди подчиненных. После этого в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар.

Минобороны РФ случившееся не комментировало. В экстренных службах сообщили, что к гибели мобилизованных привело «неосторожное обращение с боеприпасами».

Еще одно похожее происшествие в Белгороде случилось 18 апреля. В ходе пьяной ссоры один из гостей решил взорвать гранату во дворе частного жилого дома. В результате другой участник конфликта погиб на месте, хозяйку госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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