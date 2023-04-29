В Беларуси сократили список сельхозспециальностей в вузах 29.04.2023, 8:33

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Куда целевикам можно поступать без экзаменов.

В Беларуси определен список специальностей в агровузах, куда можно поступить без вступительных испытаний, однако при условии договора о целевой подготовке. Вместо прежних 18 в нем осталось 14 пунктов. Соответствующее постановление Минсельхоза от 17 апреля № 50 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, на ряд специальностей в вузах сельхозпрофиля в этом году можно будет поступить без экзаменов. Это касается абитуриентов, которые поступают по договору о целевой подготовке, передает «Зеркало».

В перечень вошли 14 наименований:

производство продукции растительного происхождения;

производство продукции животного происхождения;

мелиорация и водное хозяйство;

агробизнес;

защита растений и карантин;

техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции;

техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

технический сервис в агропромышленном комплексе;

энергетическое обеспечение сельского хозяйства;

охрана труда на производстве;

водные биоресурсы и аквакультура;

ветеринарная санитария и экспертиза;

ветеринарная фармация;

ветеринарная медицина.

Прежнее ведомственное постановление от 1 апреля 2022 г. № 29 «О перечне сельскохозяйственных специальностей» утратило силу. В нем специальностей было 18, включая также «селекцию и семеноводство», «зоотехнию», «сельское строительство и обустройство территорий».

Новое постановление вступает в силу с 1 мая 2023 года.

Напомним, с прошлого года зачисляют без вступительных экзаменов тех, кто поступает по договорам целевой подготовки на сельскохозяйственные специальности по перечню Минсельхоза.

Однако для того чтобы претендовать на место целевика, нужно заранее найти будущего работодателя и заключить с ним договор. С 1 мая на сайтах вузов появится информация о количестве мест, которые выделены для поступления на условиях целевой подготовки. Здесь будут указаны конкретные специальности и заказчики, которые подали заявки и с которыми абитуриентам необходимо заключить договоры о целевой подготовке.

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