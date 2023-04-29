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Экономика стран ЕС в первом квартале года выросла

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  • 29.04.2023, 10:23
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Экономика стран ЕС в первом квартале года выросла

Наибольший рост показала экономика Португалии.

Экономика стран Евросоюза и еврозоны в первом квартале 2023 года показала минимальный рост.

Как сообщает «Европейская правда», такие предварительные оценки опубликовал Евростат, статистическое ведомство ЕС.

В первом квартале 2023 года ВВП еврозоны, с учетом сезонных колебаний, вырос по сравнению с ВВП в предыдущем квартале на 0,1%, а всего ЕС – на 0,3%.

Среди стран, о которых данные за первый квартал уже доступны, наибольший рост относительно предыдущего квартала показала экономика Португалии (+1.6%), а также Испании, Италии и Латвии (по +0.5%). В то же время, сократился ВВП Ирландии (-2.7%) и Австрии (-0.3%).

По сравнению с первым кварталом 2022 года, ВВП в еврозоне и ЕС вырос на 1,3%.

В последнем квартале 2022 года в еврозоне ВВП оставался стабильным, а в целом в ЕС снизился на 0,1%.

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