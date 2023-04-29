Владимир Кара-Мурза уверен в скором крахе путинского режима 29.04.2023, 12:17

Известного российского оппозиционера недавно приговорили к 25 годам колонии.

Известный российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, приговоренный недавно в России к 25 годам колонии, выразил уверенность в скором крахе путинского режима. «Я не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется. И произойдет это гораздо раньше, чем может казаться людям, которые сегодня дают за слово большие тюремные сроки, чем за убийства. Поверьте историку», - заявил находящийся в СИЗО политик в интервью изданию «Собеседник», обнародованном в субботу, 29 апреля.

В своем первом интервью после приговора Кара-Мурза сказал, что он чувствует поддержку и солидарность огромного количества людей - и в России, и во всем мире и выразил благодарность за эту поддержку.

«Сталинский приговор»

Владимир Кара-Мурза, оппозиционный политик, историк и журналист, в середине апреля был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Московский городской суд признал его виновным в государственной измене, распространении клеветы о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией.

«Я знал свой приговор еще год назад, в апреле 2022-го, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в нашей стране цена за немолчание. Поэтому исход этого «суда» был известен заранее. Но должен признаться, что меня все же удивило, как он проходил - и что в политических процессах мы вернулись даже не в 1970-е, а в 1930-е годы. И по степени закрытости, и по риторике прокурора («Перед вами враг, который должен быть наказан» - его последняя фраза в обвинительной речи), и, конечно, по сроку», - рассказал Кара-Мурза.

По мнению политика, «показательный сталинский приговор» был ему вынесен, в частности, за активное участие в продвижении «законов Магнитского», на основании которых западные страны ввели персональные и финансовые санкции против нарушителей прав российских граждан. «За это же меня дважды травили. Они сами показывают, чего больше всего боятся», - подчеркнул Кара-Мурза.

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