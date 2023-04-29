Глава Генштаба Беларуси: Войска готовы отразить любую агрессию 16 29.04.2023, 12:50

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Виктор Гулевич опроверг вчерашнее заявление Лукашенко.

Внезапная проверка боеготовности одного из подразделений Вооруженных сил демонстрирует, что войска при необходимости готовы отразить любую агрессию против Беларуси. Об этом заявил начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, передает БелТА.

— Боевая подготовка является основной составляющей деятельности войск. На это также накладывается напряженная обстановка, которая складывается у наших границ. Мы вынуждены реагировать на недружественные шаги со стороны наших соседей, которые проводят интенсивные мероприятия боевой подготовки, — сказал Виктор Гулевич.

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что на Беларусь «никто не собирается нападать».

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