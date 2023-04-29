В Австрии одна из старейших газет мира больше не будет издавать печатную версию 29.04.2023, 15:03

У газеты 320-летняя история.

Австрийская газета Wiener Zeitung, одна из старейших в мире с 320-летней историей, больше не будет выпускать печатную версию и полностью перейдет в онлайн-формат.

Как сообщает издание, решение принял парламент страны, ведь власти Австрии решили публиковать официальные документы онлайн, и печатная версия стала ненужной.

В последний раз ежедневная газета должна выйти 30 июня этого года. Впрочем, планируется выход минимум десяти печатных тиражей в год в зависимости от имеющихся средств.

Издание планирует создать медиахаб, контент-агентство и учебный центр для журналистов. На новую бизнес-модель правительство планирует выделить 16,5 млн евро. Из них 7,5 млн пойдет на издание, 6 млн — на обучение журналистов и выполнение других задач Media Hub Austria и 3 млн — на информационную платформу.

Wiener Zeitung была основана в 1703 году под названием Wiennerisches Diarium. В 1780 году бывшая частная газета, выходившая дважды в неделю, была национализирована австрийским императором Францом Иосифом I в 1857 году, став официальной газетой страны. В настоящее время тираж Wiener Zeitung составляет около 20 000 экземпляров по будням и примерно вдвое больше по выходным.

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