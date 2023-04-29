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Немецкие и швейцарские правозащитники призывают писать письма Николаю Статкевичу

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  • 29.04.2023, 15:13
Немецкие и швейцарские правозащитники призывают писать письма Николаю Статкевичу

От него уже 80 дней нет вестей.

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights объявила о старте кампании солидарности # FreeMikalai. Уже почти 80 дней родные Николая Статкевича не имеют никаких сведений о состоянии здоровья политзаключенного, сообщает «Вясна».

Libereco призывает послать письмо Николаю, а PDF-версию на почту правозащитников mailto:belarus@libereco.org — чтобы его передали родным Статкевича.

Предлагается также сфотографировать свою открытку или письмо Николаю и поделиться им на в фейсбуке, инстаграме или твиттере с хэштегами #WeStandBYyou и #FreeMikalai или отметить @LiberecoPHR.

Написать Николаю: ИК № 13, 211791, Глубокое, Советская, 205, Николаю Викторовичу Статкевичу

Николай Статкевич за решеткой с 3 мая 2020 года. Ему дали 14 лет колонии особого режима.

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