Немецкие и швейцарские правозащитники призывают писать письма Николаю Статкевичу 1 29.04.2023, 15:13

От него уже 80 дней нет вестей.

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights объявила о старте кампании солидарности # FreeMikalai. Уже почти 80 дней родные Николая Статкевича не имеют никаких сведений о состоянии здоровья политзаключенного, сообщает «Вясна».

Libereco призывает послать письмо Николаю, а PDF-версию на почту правозащитников mailto:belarus@libereco.org — чтобы его передали родным Статкевича.

Предлагается также сфотографировать свою открытку или письмо Николаю и поделиться им на в фейсбуке, инстаграме или твиттере с хэштегами #WeStandBYyou и #FreeMikalai или отметить @LiberecoPHR.

Написать Николаю: ИК № 13, 211791, Глубокое, Советская, 205, Николаю Викторовичу Статкевичу

Николай Статкевич за решеткой с 3 мая 2020 года. Ему дали 14 лет колонии особого режима.