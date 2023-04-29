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В Беларуси ликвидировали объединение литовцев «Гимтине»

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  • 29.04.2023, 18:04
В Беларуси ликвидировали объединение литовцев «Гимтине»

Ранее в Литве пообещали жестокий ответ лукашистам.

Гродненский областной суд в пятницу вынес решение о ликвидации общественного объединения литовцев «Гимтине» («Родина»). Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

По данным, размещенным на сайте Верховного суда Беларуси, истцом по делу выступало Главное управление юстиции Гродненского облисполкома. В управлении ТАСС сообщили, что со стороны объединения, работавшего в деревне Пелеса Вороновского района, якобы зафиксированы нарушения закона, однако подробности дела комментировать не стали.

«Гимтине» (gimtinė) в переводе с литовского означает «Родина». Это первое официально зарегистрированное в Беларуси общественное объединение литовцев.

Пелеса находится в 13 км от литовской границы, 80% жителей здесь — литовцы по национальности.

По официальным данным, на 1 января 2022 года количество членов общественного объединения «Гимтине» составляло 150 человек, в 2021-м было 163.

Погром негосударственных общественных объединений в Беларуси продолжается с июля 2021 года.

Как ранее писал сайт Charter97.org, 27 апреля в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства Беларуси в Литве, которому вручили решительную ноту протеста в связи с намерением ликвидировать общественное объединение литовцев.

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