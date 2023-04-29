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Россияне коллективно отказываются воевать под Марьинкой

  • 29.04.2023, 18:58
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Россияне коллективно отказываются воевать под Марьинкой

Мятеж среди оккупантов неудивителен.

Подразделения российской армии в районе Марьинки Донецкой области массово отказываются идти в бой против Сил обороны. Причиной таких настроений стали масштабные потери, которые то и дело несут оккупанты.

Об этом сообщили в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ на Facebook. Кроме всего прочего, мобилизованным в ряды захватчиков явно надоело наплевательское отношение собственного командования, несвоевременное и дефицитное снабжение оружием и экипировкой.

«Мятеж среди оккупантов неудивителен. Только за сутки Авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава врага. Также наши защитники сбили два вражеских БпЛА типа Shahed-136/131, один разведывательный БпЛА типа Орлан-10 и еще один БпЛА неустановленного типа», – указано в сообщении. 

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