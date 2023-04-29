Бои за Бахмут: украинские воины отразили попытки штурма
- 29.04.2023, 19:26
Стрелковые столкновения происходили на сверхкоротких дистанциях.
Украинские пограничники отразили две попытки штурма российских оккупантов в Бахмуте.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
«В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений сдержали две попытки прорыва штурмовых групп захватчиков через рубеж обороны», - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеской артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГПСУ ответили сосредоточенным огнем.
«Стрелковые столкновения происходили на сверхкоротких дистанциях. Наши воины «разобрались» с атакующими с помощью стрелкового оружия и ручных гранат. Наступление отбили, потери живой силы оккупантов уточняются», - добавили в ГПСУ.