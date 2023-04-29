Бои за Бахмут: украинские воины отразили попытки штурма 29.04.2023, 19:26

Стрелковые столкновения происходили на сверхкоротких дистанциях.

Украинские пограничники отразили две попытки штурма российских оккупантов в Бахмуте.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений сдержали две попытки прорыва штурмовых групп захватчиков через рубеж обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеской артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГПСУ ответили сосредоточенным огнем.

«Стрелковые столкновения происходили на сверхкоротких дистанциях. Наши воины «разобрались» с атакующими с помощью стрелкового оружия и ручных гранат. Наступление отбили, потери живой силы оккупантов уточняются», - добавили в ГПСУ.

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