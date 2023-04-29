Зачем на Wi-Fi-роутере кнопка WPS и как пользоваться этой функцией 2 29.04.2023, 19:43

1,380

Такая кнопка есть практически на каждом современном маршрутизаторе.

Для получения максимального сигнала нужно выбрать для Wi-Fi роутера правильное место в квартире, а кнопка WPS на нем упрощает подключение устройств к Wi-Fi сети.

«Апостроф» рассказывает, зачем на роутере кнопка WPS и чем она полезна.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) – это технология, упрощающая подключение устройств к Wi-Fi сети. С помощью WPS можно подключать устройства к Wi-Fi роутеру не вводя пароль от беспроводной сети.

Такая кнопка есть практически на каждом современном маршрутизаторе, также в настройках роутера есть раздел WPS. Иногда кнопка WPS совмещена с функцией сброса настроек маршрутизатора и называется «WPS/RESET». Короткое нажатие активирует функцию WPS, а более длительное (до 5 секунд) сбрасывает настройки роутера до заводских.

Для активации WPS нужно нажать на кнопку, когда функция запущена, на маршрутизаторе в большинстве случаев начинает мигать индикатор. Функция активируется на время, пока мигает индикатор, в это время ею можно пользоваться. Запустить ее повторно можно снова нажав кнопку.

Ранее сайт Charter97.org писал, куда поставить Wi-Fi роутер, чтобы домашний интернет стал быстрее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».