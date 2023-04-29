В Латвии предлагают продлить ЧС на границе c Беларусью 29.04.2023, 20:55

С начала года пресечены 1870 попыток незаконного пересечения границы.

Латвийское правительство 2 мая планирует принять решение о продлении чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 августа. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного МВД Латвии, пишет Delfi.

На данный момент режим ЧС действует до 10 мая. В этом году к 25 апреля были пресечены 1870 попыток незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью, а 144 человека были пропущены в страну по гуманитарным соображениям.

В прошлом году незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было предотвращено в общей сложности 5286 раз, а 217 человек смогли пересечь границу по гуманитарным причинам.

На днях сообщалось, что Латвия опасается, что с приходом тепла мигрантов, желающих незаконно перейти белорусско-латвийскую границу, станет больше.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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