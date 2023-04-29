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В Нижегородской области РФ на стоянке загорелись бензовозы

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  • 29.04.2023, 21:52
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В Нижегородской области РФ на стоянке загорелись бензовозы

Пожару присвоен второй ранг сложности.

В Нижегородской области РФ 29 апреля вспыхнул пожар на стоянке бензовозов. Сгорели три цистерны топлива и бытовка.

В российском МЧС уверяют, что в результате пожара никто не пострадал, пишет «Антикор».

Очередной «благодатный огонь» в РФ сошел 29 апреля на стоянку бензовозов в поселке Кстово Нижегородской области. 

«Как сообщает региональное управление МЧС России, в результате происшествия были повреждены три цистерны, а также расположенная рядом бытовка. В сообщении указано, что о возгорании стало известно в 12:20. Спустя 40 минут пожарные смогли остановить горение бензовозов», – цитируют «РИА Новости» официальное сообщение МЧС РФ. 

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Общая площадь горения составила 50 квадратных метров.

Примечательно, что отчитавшись о том, что удалось потушить бензовозы, в МЧС РФ по Нижегородской области признали, что никак не могут загасить горящие покрышки.

Пропагандисты уверяют, что пострадавших вследствие пожара якобы не было.

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