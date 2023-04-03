Глава Госпогранкомитета Беларуси обижается на украинских пограничников 2 3.04.2023, 7:58

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На этот раз он рассказал про беспилотники.

Глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что украинская сторона продолжает «провоцировать» белорусских пограничников.

«Конечно, почти каждый день украинская сторона провоцирует. То беспилотники пытаются залететь на нашу территорию. Мы их сбиваем и будем сбивать. А еще повреждение совместной пограничной инфраструктуры. Это присутствует. Сейчас мы несем усиленную службу на украинском направлении. Контингент у нас достаточный, чтобы охранять границы», — заявил Лаппо.

Он сообщил, что к охране границы привлекаются силы средств Министерства обороны, внутренних войск.

«У нас границы открыты для людей, которые идут к нам с добрыми намерениями. Но в нынешнее время вы видите, что сопредельная сторона закрыла много пунктов пропуска, они не хотят идти к нам с добром, хотят со злом», — добавил Лаппо.

Как писал сайт Charter97.org, ранее Госпогранкомитет жаловался на повешанный украинцами манекен в российской форме.

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