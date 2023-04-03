Samsung выпустит самый вместительный SSD-накопитель в мире 1 3.04.2023, 9:05

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Рекорд на данный момент — 100 ТБ.

Samsung планирует в ближайшем будущем разработать и выпустить SSD с рекордным объемом памяти, который составит 1 петабайт (ПБ). Об этом сообщает портал SamMobile.

Утверждается, что южнокорейская компания поделилась своими планами на встрече с другими производителями твердотельных накопителей. Инженеры Samsung заявили, что будущие SSD смогут иметь емкость 1 ПБ или 1024 ТБ. Такой накопитель сможет хранить около 22 тысяч часов видео в разрешении 4К, а несколько десятков таких SSD позволят вместить полный архив Библиотеки Конгресса США.

Однако в Samsung отмечают, что подобные накопители не появятся на рынке в ближайшее время. По прогнозам Samsung, инновации в этой сфере позволят создать SSD с рекордной памятью лишь в течение ближайших десяти лет.

Эксперты корейской компании подчеркнули, что для создания SSD рекордной емкости нужно будет работать не только над физическим, но и над логическим масштабированием. Инженеры уточнили, что такой накопитель будет состоять из более 1000 слоев. Также инженерам предстоит решить проблему перегрева оборудования в процессе работы.

Самый вместительный SSD-накопитель на данный момент имеет объем 100 ТБ. Однако такие хранилища очень дорогие и редко доступны для обычных пользователей. Более распространенные модели SSD имеют объемы от 120 ГБ до 8 ТБ.

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