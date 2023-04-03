ВСУ уничтожили полвзвода «вагнеровцев» в одном окопе

ВСУ уничтожили полвзвода «вагнеровцев» в одном окопе1
- 3.04.2023, 16:16
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Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины сняли на видео вплотную окоп, заполненный труппами российских окупантов.
Видео опубликовал телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», указав, что это происходит в районе поселка Дружба Бахмутского района Донецкой области.
Защитник Украины во время «экскурсии» указывает, что «двухсотые», которых минимум десять (полвзвода), являются наемниками российской частной военной компании «Вагнер».