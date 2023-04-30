Врач дал пять советов людям, которые не могут выспаться 30.04.2023, 2:17

Качественный сон оказывает благотворное воздействие на психическое и физическое состояние организма.

Правильный отдых в ночное время не только повышает уровень внимания в течение дня, но также оказывает благотворное воздействие на психическое и даже физическое состояние организма.

Об этом заявил врач и генеральный директор Eden’s Gate Тайлер Вудворд, передает «Greenpost».

«Сон дает вашей иммунной системе отдых, необходимый для поддержания формы и здоровья вашего тела, готового к борьбе с гриппом», — заявил Вудворд.

Врач рекомендует несколько способов для тех, кто хочет улучшить качество своего сна.

Найдите время для релаксации перед сном. Перед сном нужно расслабиться не менее чем за 30 минут. Это можно сделать, послушав умиротворяющую музыку или аудиокнигу, приняв теплую ванну или почитав.

Установите «комендантский час» для кофеина. Для того, чтобы хорошо выспаться, нужно ограничить потребление кофеина. Старайтесь не пить напитки с кофеином за три часа до сна.

Избегайте экранов. Синий свет, излучаемый экранами, подавляет мелатонин – гормон, который контролирует сон. Чтобы уснуть быстрее, не пользуйтесь экранами за два часа до сна. Если это сложно, попробуйте избегать экранов хотя бы за полчаса перед сном.

Спите в темноте. Сон в полной темноте поможет вам заснуть быстрее. Оставьте шторы на окнах, но оставьте щель, чтобы утренний свет мог пробудить вас свежим и бодрым.

Соблюдайте режим. Хотя может быть очень привлекательно провести выходные в постели или лечь спать позже обычного, важно поддерживать биологические часы. Постарайтесь каждый день ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы избежать ощущения растерянности и безразличия.

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