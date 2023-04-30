В Марьинке и Бахмуте идут уличные бои на минимальных расстояниях

В Марьинке и Бахмуте идут уличные бои на минимальных расстояниях1
- 30.04.2023, 11:00
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Боевые столкновения иногда происходят на расстояниях менее 50 метров.
На Марьинском и Бахмутском направлениях продолжаются уличные бои, иногда на минимальных дистанциях.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук, его цитирует New Voice.
По его словам, в течение недели линия фронта почти не двигалась, и основные усилия по ведению наступательных действий оккупанты сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Музычук отметил, что эпицентром боевых действий остаются Марьинское и Бахмутское направления.
«Здесь действительно наибольшее количество именно штурмовых действий, и здесь, на этих участках, продолжаются уличные бои, иногда на достаточно минимальных дистанциях», — сказал он.
Музычук пояснил, что боевые столкновения происходят на расстояниях менее 100 метров, иногда даже менее 50 метров.