Toyota ставит рекорды по производству и продаже автомобилей 3 30.04.2023, 11:36

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Выйти на такие показатели компании позволили хороший рост спроса в странах Азии.

Toyota Motor произвела за прошедший финансовый год (завершился у компании 31 марта) более 9,1 млн автомобилей, что является рекордным результатом для корпорации, говорится на сайте японской компании.

Продажи автомашин за отчетный период составили 10,6 млн, из которых 8,5 млн были реализованы за пределами Японии, что также является рекордом. Еще одним достижением стал выпуск автомобилей в марте: за один месяц компания произвела более 1 млн машин.

Выйти на такие показатели компании позволили хороший рост спроса в странах Азии, а также некоторое ослабление проблем с поставками микропроцессоров и отмена жестких ограничений из-за COVID-19. Однако в своем отчете Toyota Motor предупреждает, что продолжает ощущать долгосрочные последствия дефицита микропроцессоров, вызванного пандемией. Компания не стала публиковать прогнозы на текущий финансовый год, объясняя это тем, что «ситуация пока остается сложной».

Как свидетельствует отчетность, крупнейшим рынком для Toyota в завершившемся финансовом году является Азия, где было продано 3,3 млн автомобилей. Среди азиатских стран крупнейшим покупателем автомобилей японской компании остается Китай — 1,9 млн. Второй по величине рынок — Северная Америка, там продано 2,4 млн, из них 2 млн в США. На третьем месте — рынок самой Японии (1,4 млн автомобилей). Европейцы купили за год 1,04 млн автомобилей (прирост — 2,1%). При этом в России продажи за год упали на 97,2%, было продано 3105 автомобилей производства японской корпорации.

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