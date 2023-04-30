Telegram-канал: Из Кремля утекли цифры потерь армии РФ в Украине 10 30.04.2023, 12:01

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Цифры поражают.

Общие безвозвратные потери оккупационного контингента РФ в большой войне против Украины уже, предварительно, выше 260 тысяч. Такие данные 30 апреля обнародовал в Telegram популярный российский ресурс «Генерал СВР», который якобы ведет сотрудник российских спецслужб.

Он уверяет, что получил доступ к отчету, который предоставили непосредственно Владимиру Путину сегодня утром. Официального подтверждения этим цифрам сейчас нет.

В документе, как сообщалось, имелись такие цифры потерь: - 192 352 военнослужащих Вооруженных сил РФ;

- 63 398 наемников ЧВК;

- 7 683 силовиков Росгвардии.

В данный список попали, по данным ресурса, погибшие и пропавшие без вести оккупанты.

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