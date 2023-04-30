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Бойцы ВСУ взяли штурмом позицию «Бассейн» на Бахмутском направлении

  • 30.04.2023, 14:00
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Бойцы ВСУ взяли штурмом позицию «Бассейн» на Бахмутском направлении

Ее называли «костью в горле» украинских военных.

Группа разведчиков 28 отдельной механизированной бригады имени «Рыцарей Зимнего Похода» вместе с аэроразведкой и минометчиками провели успешный штурм позиции «Бассейн» на Бахмутском направлении.

Об этом сообщается на «Фейсбук»-странице 28 ОМБр им. «Рыцарей Зимнего Похода».

«Битва за каждую позицию на Бахмутском направлении оказывает огромное влияние на оборону восточного региона. Бассейн – не исключение. Несколько месяцев он был «костью в горле» для наших воинов, поэтому его штурм был вопросом времени», - говорится в сообщении.

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