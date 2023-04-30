Британская разведка: Российских военных начали сажать в подземные тюрьмы 1 30.04.2023, 14:13

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Командующие оккупантов начали активно использовать зинданы в последние месяцы.

Военное командование России ужесточило наказание за «нарушение дисциплины», говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании. Теперь служащих за проступки сажают в зинданы — подземные тюрьмы, представляющие собой ямы, накрытые решеткой.

Российские командующие начали активно использовать зинданы в последние месяцы, подчеркивается в сообщении британской разведки. По их данным, военнослужащих сажают туда за пьянство или за попытку не продлить контракт с Минобороны.

Британское военное ведомство отмечает, что в первые месяцы войны российское командование более мягко относилось к нарушению дисциплины. А желающим расторгнуть контракт позволяли вернуться домой.

Однако условия службы ужесточили осенью прошлого года. Тогда в российской армии вводились «все более драконовские инициативы» по улучшению дисциплины в силах, утверждает британское Минобороны. Наказания для провинившихся военных ужесточили еще сильнее, когда командующим объединенной группировкой войск в Украине назначили главу Генштаба Валерия Герасимова.

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