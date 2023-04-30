После взрывов в Севастополе Крым покинул российский спецборт 30.04.2023, 14:38

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Он приземлился в Москве.

Российский правительственный борт Ту-204−300, вылетевший из Крыма после взрывов и масштабного пожара на нефтебазе в Севастополе, приземлился в Москве.

Об этом сообщают «Крым.Реалии», ссылаясь на данные сервиса Flightradar.

Пока неизвестно, кто именно находился на борту лайнера RA-64059. Отмечается, что аэропорт Симферополя закрыт для гражданских самолетов.

Издание добавило, что специальный лётный отряд Россия — предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ, и других лиц спецслужб и вооруженных сил России. Базируется в московском аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале.

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