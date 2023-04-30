Ученые раскрыли секрет пиктов 1 30.04.2023, 15:18

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Они населяли раннесредневековую Шотландию.

Современное население Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Нортумбрии имеет генетическое сходство со средневековым народом пиктов. Статья об этом опубликована в PLOS Genetics.

Пикты, населявшие раннесредневековую Шотландию примерно в 300–900 гг. н.э., сформировали первые задокументированные королевства на этой земле. При этом их происхождение и судьба долгое время была загадкой. Не было ясно ни как сформировался этот народ, ни что с ним стало — растворился ли он в популяции других жителей Британских островов, либо же был истреблен. Дополнительный интерес к народу пиктов подогревала их традиция наносить на камни загадочные знаки.

Аделина Морез из Ливерпульского университета и ее коллеги изучили захоронения пиктов, чтобы извлечь геномы и выяснить, как они связаны с другими культурными группами в Британии. Авторы секвенировали ДНК двух человек из центральной и северной Шотландии, живших в период с пятого по седьмой века нашей эры. Исследованные последовательности ДНК сравнили с более чем 8300 ранее опубликованными древними и современными геномами. Анализ показал, что пикты произошли от местного населения железного века, которое жило по всей Британии до прибытия европейцев с материка. Кроме того, исследователи обнаружили генетическое сходство между пиктами и современными людьми, живущими в западной Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Нортумбрии.

При этом средневековые легенды приписывали пиктскому народу экзотическое происхождение. По одной из версий они прибыли из Фракии (региона на Балканах), по другой — из Скифии (современная Украина и южная Россия). Дальнейший анализ ДНК семи человек, похороненных на пиктском кладбище, показал, что у этих людей не было общего предка по материнской линии. Это опровергает ранее существовавшую гипотезу о принятой у пиктов матрилинейной системе родства.

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