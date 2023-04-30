К Шойгу приставили человека из Росгвардии 30.04.2023, 16:21

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В РФ назначен новый заместитель министра обороны.

На должность заместителя министра обороны Российской Федерации назначен замглавы Росгвардии Алексей Кузьменков. Сообщается, что Кузьменков будет отвечать за материально-техническое обеспечение оккупационной армии.

До последнего времени эту должность занимал Михаил Мизинцев, который был назначен на нее в сентябре 2022 года, пишет «Униан».

В сообщении Минобороны агрессора не уточняется, почему Мизинцев уволен со своего поста.

Что известно о Кузьменкове

Генерал-полковник Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и до 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

С 2014 по 2018 год возглавлял Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. С 2018 по 2019 год являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

С 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

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