Россияне окапываются в Феодосии: предполагают проход ВСУ по Крымскому мосту?2
- 30.04.2023, 16:35
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Анализ свежих спутниковых снимков.
Россияне всерьез рассматривают вариант с заходом Вооруженных сил Украины на территорию Краснодарского края РФ? Оккупанты продолжают возводить линии обороны в Крыму: новая зафиксирована под Феодосией, и она имеет интересную особенность – окопы и бетонные пирамидки, известные как «зубы дракона», ориентированы лицом на восток, то есть в сторону Керчи и Крымского моста. В то время как логичнее было бы развернуть их в сторону ключевых автодорог, ведущих с севера и центра полуострова.
На этот интересный факт обратил внимание OSINT-исследователь, работающий под псевдонимом Scil (@scil_int), 29 апреля обнародовавший свежие спутниковые снимки местности возле Феодосии в Крыму, пишет stopcor.org.
Russia keeps fortifying Crimea by Feodosija. Around 15km of dragons teeth have been placed facing Kerch as an anticipation for an attack coming from east.— Scil (@scil_int) April 28, 2023
Would be interesting knowing howmuch is paid for each dragons tooth. pic.twitter.com/1uvELkzHJt
- Россия продолжает укреплять Крым в районе Феодосии. Около 15 км «драконьих зубов» были размещены напротив Керчи в ожидании нападения с востока. Интересно было бы узнать, сколько платят за каждый «зуб дракона», – отметил аналитик, намекая на то, что новая оборонная линия может являться очередной профанацией оккупационной администрации полуострова с целью отмывания бюджетных средств РФ.
Ведь такое расположение фортификаций может быть рассчитано на фантастический сценарий контрнаступления, при котором Силы обороны Украины войдут на территорию РФ и будут атаковать Крым со стороны Краснодарского края.
В то же время, по данным сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка, оккупанты сейчас продолжают дополнительно укреплять именно те локации на временно оккупированном юге Украины, где ожидают вероятные контрнаступательные действия ВСУ. В частности, как свидетельствуют новые спутниковые изображения, в последние дни враг проводил фортификационные работы на следующих участках:
- российские окопы в процессе строительства вблизи Ольгинки на Волновахском направлении в Донецкой области.
- аэродром в оккупированном Бердянске укрепили свежими окопами, заграждениями и «зубами дракона»;
- новые линии защиты появились в районе Михайловки Запорожской области;
- укреплен периметр новой военной базы с гелипортом на Арабатской Стрелке (юг Херсонщины).