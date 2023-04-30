Россияне окапываются в Феодосии: предполагают проход ВСУ по Крымскому мосту? 2 30.04.2023, 16:35

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Анализ свежих спутниковых снимков.

Россияне всерьез рассматривают вариант с заходом Вооруженных сил Украины на территорию Краснодарского края РФ? Оккупанты продолжают возводить линии обороны в Крыму: новая зафиксирована под Феодосией, и она имеет интересную особенность – окопы и бетонные пирамидки, известные как «зубы дракона», ориентированы лицом на восток, то есть в сторону Керчи и Крымского моста. В то время как логичнее было бы развернуть их в сторону ключевых автодорог, ведущих с севера и центра полуострова.

На этот интересный факт обратил внимание OSINT-исследователь, работающий под псевдонимом Scil (@scil_int), 29 апреля обнародовавший свежие спутниковые снимки местности возле Феодосии в Крыму, пишет stopcor.org.

Russia keeps fortifying Crimea by Feodosija. Around 15km of dragons teeth have been placed facing Kerch as an anticipation for an attack coming from east.



Would be interesting knowing howmuch is paid for each dragons tooth. pic.twitter.com/1uvELkzHJt — Scil (@scil_int) April 28, 2023

- Россия продолжает укреплять Крым в районе Феодосии. Около 15 км «драконьих зубов» были размещены напротив Керчи в ожидании нападения с востока. Интересно было бы узнать, сколько платят за каждый «зуб дракона», – отметил аналитик, намекая на то, что новая оборонная линия может являться очередной профанацией оккупационной администрации полуострова с целью отмывания бюджетных средств РФ.

Ведь такое расположение фортификаций может быть рассчитано на фантастический сценарий контрнаступления, при котором Силы обороны Украины войдут на территорию РФ и будут атаковать Крым со стороны Краснодарского края.

В то же время, по данным сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка, оккупанты сейчас продолжают дополнительно укреплять именно те локации на временно оккупированном юге Украины, где ожидают вероятные контрнаступательные действия ВСУ. В частности, как свидетельствуют новые спутниковые изображения, в последние дни враг проводил фортификационные работы на следующих участках:

- российские окопы в процессе строительства вблизи Ольгинки на Волновахском направлении в Донецкой области.

- аэродром в оккупированном Бердянске укрепили свежими окопами, заграждениями и «зубами дракона»;

- новые линии защиты появились в районе Михайловки Запорожской области;

- укреплен периметр новой военной базы с гелипортом на Арабатской Стрелке (юг Херсонщины).

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