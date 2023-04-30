В России паника: в небе над Москвой появился летающий объект 11 30.04.2023, 17:03

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Неизвестный объект был замечен в районе «Москва-сити».

В воскресенье, 20 апреля, жители Москвы заметили в небе над городом неизвестный объект, вызвавший панику среди населения Как сообщает тelegram-канал Mash, летающий объект был замечен в районе «Москва-сити». На данный момент власти РФ не спешат с заявлениями относительно природы обнаруженного летающего объекта.

- Очередной непознанный объект в небе возле высоток в районе «Москва-сити». Что это пока неизвестно. Кадрами делятся подписчики, - сказано в сообщении.

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