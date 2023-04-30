Украина изменила мир больше, чем распад СССР 5 Александр Кирш

30.04.2023, 17:41

2,334

Сопротивление Украины монстру всколыхнуло мир.

Еще по состоянию на 23.02.2022 двумя политико-экономическими полюсами мира были США и Россия. Сейчас уже – все совсем не так.

Что касается Соединённых Штатов, то их роль только выросла. Они закрепили за собой явный статус Главной страны мира и снова реально повели за собой прочие страны Цивилизации. США после недолгих колебаний, которые у них были в самом начале войны, увидели героическое сопротивление Украины. После чего таки возглавили военную помощь Украине и санкции против «мордора». При этом Байден проявил себя так, как от него многие уже и не ожидали. Америка опять стала действительно великой. Украина её вдохновила, показав пример всему человечеству.

Европа вспомнила своё боевое прошлое. Её страны стали возрождаться одна за другой — начиная, безусловно, с Британии. В семье, конечно, не без Венгрии, зато Франция, Италия и особенно Германия таки преобразился. Украина — разбудила.

Ну, а «мордор» явил миру не только жестокость, но и ничтожность, вследствие чего достаточно быстро перестал быть мировым полюсом, причём навсегда. Страна стала изгоем и объединила против себя Цивилизацию. Всё это — исключительная заслуга героической Украины.

Вместо «мордора» вторым полюсом биполярного мира почти сразу объявил себя Китай, да и фактически он им стал — быстро заняв освободившееся место. Даже Россия покорилась, не говоря уже об огромном количестве других стран — особенно небогатых, бедных и нищих. Фактически своим новым статусом Китай обязан не столько своему Си, сколько Украине. Пусть не забывает, кому за это должен.

Сопротивление Украины монстру-агрессору всколыхнуло мир. Он стал другим. Данный Украиной импульс двинул человечество вперёд. Кто не успевает, отойдёт в сторонку и не будет мешать.

Украина изменилась сама и изменила мир. В этом — её великая миссия. Мы живём в историческое время и обязательно победим. Слава ВСУ и слава Украине!

Александр Кирш, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».