Офицер российского ГРУ пытался устроиться в Международный уголовный суд 3 30.04.2023, 17:58

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Раскрыт очередной провал российской разведки за последнее время.

«Агентство» обнаружило еще одну личность предполагаемого сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Черкасова, который пытался устроиться в Международный уголовный суд в Гааге под именем Виктор Мюллер Феррейра. У него был паспорт, оформленный на Виктора Бокова и регистрация в Москве.

США в четверг направили Бразилии запрос об экстрадиции Сергея Черкасова, американские власти обвиняют его в шпионаже.

В документах суда округа Колумбия указано, что Черкасов использовал электронную почту с адресом mailto:bokov3991@yandex.ru. Журналисты обнаружили, что на эту почту он заказывал анализы в «Гемотесте», следует из утечки компании. На это также обратил внимание расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В утечке «Гемотеста» также указан номер паспорта, оформленного на Виктора Юрьевича Бокова, обратило внимание «Агентство». Дата рождения Бокова совпадает с датой рождения Виктора Мюллера Феррейры — 4 апреля 1989 года. Как выяснили журналисты, в паспорте Бокова местом рождения указан Рио-де-Жанейро. Боков был зарегистрирован в доме в Москве, который был снесен через 10 дней после выдачи ему паспорта в 2014 году.

Одновременно с США выдачи Черкасова добивается Россия. Москва сообщила бразильским властям, что он разыскивается как лидер группировки, поставлявший наркотики из Афганистана в Россию.

Так же Россия требовала от Италии выдать, например, сына красноярского губернатора Александра Усса Артема: после того, как США потребовали его экстрадиции по обвинению в уклонении от санкций, российские власти обвинили его в отмывании денег в особо крупном размере. Однако после того, как Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии и вернулся в Россию, ему заменили заочный арест на подписку о невыезде.

Отметим, что выдавая себя за Виктора Мюллера Феррейру, Черкасов хотел устроиться в Международный уголовный суд, когда тот начал изучать дело о военных преступлениях в Украине. Нидерландская Служба безопасности опубликовала легенду российского шпиона, в которой описывалась биография «Феррейры» с деталями о детстве в неблагополучной семье, издевательствах сверстников, а также нынешних увлечениях: например, любимой музыке и еде.

Случай Черкасова — не первый провал российской разведки за последнее время. По крайней мере еще в одном случае предполагаемый шпион использовал бразильские документы, чтобы скрыть свою личность: в прошлом году в Норвегии также задержали предполагаемого офицера ГРУ Михаила Микушина, который работал в Арктическом университете Тромсе, выдавая себя за профессора из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа. Ему предъявили обвинения в шпионаже.

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