ВСУ обнаружили тайную позицию россиян и ликвидировали БПЛА
- 30.04.2023, 19:18
- 1,834
Удар скорректировали солдаты украинской аэроразведки.
Вооруженные силы Украины показали впечатляющую ликвидацию очередного российского БПЛА на одном из направлений фронта, который обороняют украинские защитники.
Соответствующее видео показал «СтратКом ВСУ». В кадре эффективным огнем по оккупантам отметились артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.
Удар помогали корректировать солдаты аэроразведки 5-й отдельной штурмовой бригады. Вместе бойцы также уничтожили закрытую для идентификации огневого средства позицию врага.