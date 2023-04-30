ВСУ обнаружили тайную позицию россиян и ликвидировали БПЛА 30.04.2023, 19:18

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Удар скорректировали солдаты украинской аэроразведки.

Вооруженные силы Украины показали впечатляющую ликвидацию очередного российского БПЛА на одном из направлений фронта, который обороняют украинские защитники.

Соответствующее видео показал «СтратКом ВСУ». В кадре эффективным огнем по оккупантам отметились артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.

Удар помогали корректировать солдаты аэроразведки 5-й отдельной штурмовой бригады. Вместе бойцы также уничтожили закрытую для идентификации огневого средства позицию врага.

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