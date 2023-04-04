Украинский полковник: В ближайшие недели ВСУ начнут выжигать российские тылы 4.04.2023, 16:56

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Ближайшая неделя станет переломной.

Военный летчик-инструктор полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что перед наступлением ВСУ будут работать по тылам врага.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«В течение нескольких дней перед наступлением ВСУ будут работать по тылам россиян дальнобойными системами. Происходят массированные удары по российским тылам беспилотниками, ракетами М31, управляемыми бомбами JDAM-ER», - отметил Свитан.

По словам военного эксперта, Украина получит еще несколько видов оружия, которое не заявлено, но на которое долго намекают союзники Украины.

«В ближайшие несколько недель мы начнем выжигать российские тылы. После этого присоединится артиллерия, чтобы осуществить так называемый огневой вал. Начнется движение ВСУ на тех направлениях, которые определено нашим командованием. Неделя, в которую мы вошли, станет переломной», - подчеркнул Свитан.

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