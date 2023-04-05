Стало известно, куда исчез украинец, работавший в Витебском облисполкоме 1 5.04.2023, 7:47

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Лукашисты рассказали о его брате, майоре ВСУ.

В сюжете, который вышел на телеканале ОНТ, подтвердили задержание уроженца Чернигова Андрея Шмая, который работал в Витебском облисполкоме. Его подозревают в «агентурной деятельности» в пользу Украины.

О задержании в Витебске 36-летнего уроженца Чернигова Андрея Шмая, работника местного облисполкома, СМИ писали в середине февраля. Тогда сообщалось, что он уже месяц находится за решеткой, однако по какому основанию и в чем подозревают украинца — раньше было неизвестно.

МВД и КГБ публично не комментировали ситуацию. В Министерстве иностранных дел Беларуси также не дали ответ на запрос от украинского посольства в Беларуси и МИД Украины.

В сюжете ОНТ 4 апреля подтвердили, что Шмай был задержан 19 января — его подозревают в «агентурной деятельности» в пользу Украины.

В фильме рассказали, что еще до переезда в Витебск в 2013 году Шмай семь лет служил инспектором в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на украинско-белорусской границе. В Витебске он устроился в облисполкоме рабочим-ремонтником и не имел доступ к документам, «зато уши и глаза слышали и видели очень хорошо».

Кроме того, он якобы втерся в доверие к специалистам облисполкома и с осени прошлого года регулярно отправлял информацию о работе ведомства своему младшему брату Руслану, который в Чернигове служит в звании майора заместителем командира управления «Север» по оперативным вопросам.

Руслана, как утверждается, интересовала информация о «мероприятиях по усилению облисполкомов», о которой знают «только сотрудники, работавшие там», и он попросил Андрея сообщать, «если будет меняться обстановка».

Как следует из сюжета, братья переписывались через мессенджер Signal, время от времени Андрей по просьбе Руслана удалял полученные сообщения.

Сейчас Андрей Шмай находится в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье ст. 358−1 УК (Агентурная деятельность).

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