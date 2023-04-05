Алексей Москалев пропал после задержания в Минске 5.04.2023, 9:08

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Адвокатам неизвестно, где находится отец российской девочки, сделавшей антивоенный рисунок.

Отец российской школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, Алексей Москалев, пропал после задержания в Минске: адвокатам неизвестно, где он находится. Об этом сообщает российская правозащитная группа («ОВД-Инфо» https://t.me/ovdinfo/17800).

Мужчину задержали ночью 30 марта в Минске. С тех пор уже почти неделю о нем нет вестей.

«Его вытащили, увезли в неизвестном направлении», — рассказал адвокат Дмитрий Захватов, который до задержания поддерживал с ним связь. Адвокату Алексея от «ОВД-Инфо» Владимиру Билиенко тоже неизвестно, где находится его подзащитный.

Также нет информации о местонахождении дочери мужчины — Марии Москалевой. Адвокат пытался попасть к ней в приют, но ему заявили, что она на выездном кулинарном конкурсе. С момента помещения в приют более месяца назад никто из знакомых семьи ее не видел, публично девочка также не появлялась.

Уже 6 апреля у Алексея Москалева состоится суд по ограничению родительских прав. На прошлой неделе мать девочки, Ольга Ситчихина, вдруг заявила, что готова забрать дочь, которую не видела больше семи лет, хотя ранее такого желания не высказывала: именно по ее заявлению Машу оставили в приюте в марте.

Однако, как заявила уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова на пресс-конференции в МИД 4 апреля, мать девочки хотя и поддерживает контакт с дочерью, но несколько раз обещала приехать и так и не сделала этого. Поскольку родственники не готовы взять опеку над Машей, ее могут передать в «замещающую семью».

«Сейчас для нас важно, чтобы ребенок воспитывался в семье. Я встречалась с кровными родственниками, однако пока близкие отказываются взять Машу, возможно в силу резонансности ситуации и так как не особо с ребенком общались. Но у нас есть несколько претендентов на должность замещающей семьи», — сказала Львова-Белова.

По ее словам, суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об ограничении родительских прав не только отца Маши, но и ее матери.

Омбудсмен пообещала, что девочка не останется в приюте. Желающие взять Машу под опеку есть среди местных активистов, так, заявление намерена подать тульская активистка, многодетная мать Елена Агафонова, которая помогала семье. Однако неизвестно, согласятся ли на это власти.

Напомним, история началась с того, что шестиклассница Маша Москалева из города Ефремова Тульской области год назад нарисовала в школе антивоенный рисунок. Девочкой занялись полиция и ФСБ, отца оштрафовали за комментарий с «дискредитацией армии» в «Одноклассниках». В декабре у него нашли еще один комментарий и завели уже уголовное дело, провели обыски, а дочь поместили в приют. После допроса он забрал ее, и семья уехала из своего города Ефремова. Но 1 марта мужчину задержали в Тульской области, и суд отправил его под домашний арест, а дочь снова поместили в приют и отказались выпускать.

28 марта Москалеву вынесли приговор — два года колонии. Но на оглашение он не явился: ночью накануне мужчина сбежал из-под домашнего ареста и был объявлен в розыск. Через два дня его задержали в Минске.

После приговора за Москалева вступался глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, а в российских провластных телеграм-каналах писали о возможном пересмотре дела, однако пока что улучшения ситуации нет.

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