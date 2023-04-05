В Иерусалиме произошли столкновения в мечети Аль-Акса: сотни раненых и задержанных 5.04.2023, 10:06

2,762

После этого из сектора Газы были нанесены ракетные удары по Израилю.

В Иерусалиме в ночь на 5 апреля произошли новые стычки на Храмовой горе. Позже Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами.

Об этом сообщают «Новости Израиля».

Известно, что в полночь сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Израильская полиция после переговоров начала штурмом освобождать помещение.

Во время стычек палестинцы применили петарды, камни и палки. Правоохранители Израиля заявляют, что были задержаны 350 участников беспорядков.Сообщают также о более чем 100 раненых.

После этого, по предварительным данным, из сектора Газа были выпущены ракет по территории Израиля. Они упали на открытой местности, пострадавших не было.

В ответ армия Израиля ЦАХАЛ атаковала объекты террористической организации ХАМАС в Газе. Иерусалим заявляет, что нанесены удары по заводу по производству оружия и еще одному объекту, на котором производилось и хранилось оружие.

Следует отметить, что очередная эскалация в Иерусалиме произошла накануне Песаха (еврейской Пасхи), который в этом году отмечают с вечера 5 апреля до ночи 13 апреля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».