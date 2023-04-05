ВСУ пошли в атаку на Донбассе: россияне с потерями отступают от Угледара и Марьинки 5.04.2023, 14:09

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Украинская армия нанесла удар северо-восточнее Авдеевки.

ВСУ перебросили на Донецкое направление свежие штурмовые подразделения, которые сначала провели успешную разведку боем у Водяного, потеснив ВС РФ на 2-3 км, а потом выбили российские войска с позиций северо-восточнее Авдеевки, ударив в основание российского выступа на Новоселовку, сообщает dialog.ua.

Об этом также пишет российский телеграм-канал «Воля», ссылаясь на информацию собственных источников.

Согласно предварительной информации российские войска отступили от Угледара и Марьинки (юго-западнее Донецка), украинская армия сняла угрозу окружения Авдеевки.

«По сообщениям с обеих сторон, ВС РФ отошли в Новоселовку, существует угроза потери населенного пункта, если ВСУ продолжат наступать. Это может привести к окружению или быстрому отступлению ВС РФ с позиций у Красногоровки. Этот те самые позиции, которые российские «военкоры» называли ключевыми и еще осенью уверяли, что именно оттуда ВС РФ смогут успешно окружить Авдеевку. Ожесточенные бои за эти населенные пункты шли с начала войны. Теперь все локальные успехи ВС РФ, скорее всего, обернутся для них отходом с щедро политых кровью позиций», - отмечено в сообщении.

Авторы отмечают, что ВС РФ отступили и восточнее Авдеевки, отойдя ближе к Спартаку и Ясиноватой. Также, по словам источников, ВС РФ отступили примерно на 10 км от своих позиций под Угледаром. Эта территория пока не занята ВСУ.

«По словам источников в штабе группировки ВС РФ в Украине, отступление связано с двумя факторами. Первый, российские подразделения были не в состоянии наступать дальше, потому что исчерпали людские и материальные ресурсы. Второй, действия штурмовых подразделений ВСУ под Авдеевкой показали, что растянутый фронт может быть прорван сразу в нескольких местах, поэтому было принято решение сократить линию соприкосновения, чтобы создать насыщенную оборону вокруг Донецка, Ясиноватой и Горловки, а также укрепить оборону вокруг Волновахи», - отмечено в сообщении.

В районе Бахмута ситуация похожая, ВС РФ готовятся отходить с позиций южнее и севернее города, а ЧВК полностью потеряли темп продвижения в самом Бахмуте. По словам украинских источников, ВСУ начали постепенно отвоевывать кварталы в центре города, добавляют авторы.

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