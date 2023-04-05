Reuters: Украина подготовила 40 тысяч «стальной гвардии» для контрнаступления 5.04.2023, 14:12

Штурмовые подразделения состоят из мотивированных добровольцев.

Украинская армия подготовила 8 подразделений суммарной численностью в 40 тысяч человек для наступления на захваченные Россией территории.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на военных.

Как пишет агентство, подразделения состоят из мотивированных добровольцев, призванных в рамках кампании по набору бойцов в социальных сетях и на рекламных щитах.

Кампанию по набору в штурмовые бригады Украина начала в начале февраля.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил Reuters, что среди новобранцев были как бывшие военные и полицейские, так и люди без боевого опыта, в том числе женщины.

По его словам, бывших военных можно подготовить за два месяца, а людей без опыта — за четыре. Клименко также утверждает, что у Украины еще остается мобилизационный потенциал.

Подразделения, в которых набирают новобранцев, — «Азов», «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость» и «Кара Даг». Они находятся под контролем Министерства внутренних дел Украины.

«Стальной гвардией» командует Валерий Падитель, который возглавлял пограничные силы Украины, участвовавшие в обороне Мариуполя прошлой весной.

Падитель попал в плен после взятия Россией завода «Азовсталь», его освободили в результате обмена пленными в сентябре прошлого года. Падитель отмечает, что не знает, когда и где начнется контрнаступление Украины.

Reuters пишет, что Киев планирует использовать набранных добровольцев во время контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы.

Неудачная попытка вернуть захваченную Россией территорию может повлиять на позицию ключевых западных партнеров Украины и заставить их подталкивать Киев к переговорам с Москвой, отмечает агентство.

С конца прошлого года украинское руководство говорит о подготовке контрнаступления весной. В Киеве утверждали, что для успешной атаки необходимо современное вооружение.

В последние месяцы западные страны объявили о передаче Украине западных танков и современных БМП, а также о первых с начала войны поставках истребителей — советских МиГ 29. В марте СМИ сообщали о том, что техника начала прибывать в Украину.

Власти Украины неоднократно говорили, что конечной целью контрнаступления должно стать возвращение всех оккупированных территорий, в том числе Крыма и Донбасса.

Начать наступление Киев может с Запорожской области, чтобы Россия не смогла больше задействовать сухопутный коридор в Крым, о чем в том числе в декабре прошлого года говорил глава ВСУ Валерий Залужный.

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