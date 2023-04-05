Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным10
- 5.04.2023, 19:23
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Узурпатор также примет участие в заседании высшего государственного совета «союзного государства».
Александр Лукашенко в среду, 5 апреля, прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он также примет участие в заседании высшего государственного совета (ВГС) «союзного государства», которое состоится 6 апреля.
Ранее сообщалось, что 5 апреля диктаторы проведут отдельную двустороннюю встречу, на которой обсудят широкий спектр вопросов, включая те, которые не подлежат обсуждения в рамках заседания ВГС.